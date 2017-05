Overwatch - Klares Statement von Blizzard zur Singleplayer-Kampagne

Eigentlich schon seit dem Release im vergangenen Jahr wünschen sich viele Spieler eine richtige Singleplayer-Kampagne für den Helden-Shooter Overwatch. Doch daraus wird - zumindest vorerst - nichts.

Wie der Entwickler Blizzard Entertainment jetzt via Twitter auf die Frage eines Fans nach einer solchen Kampagne erklärt hat, gibt es derzeit keinerlei Pläne in dieser Richtung.

We don't have any plans for that right now.