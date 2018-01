Ein neues Update für Overwatch fügt ganze 312 neue Skins hinzu. Jeder der 26 Charaktere bekommt 12 neue Skins, einen für jedes Team, das an der ersten Saison der Overwatch League teilnimmt.

Die Skins sind allerdings nicht wie sonst in Lootboxen zu finden. Wer Fan eines bestimmten Teams ist und es mit der richtigen Farbe unterstützen möchte, muss mit einer neuen Währung zahlen: League Tokens. Pro Skin werden 100 Tokens fällig. Die ersten 100 erhält man schon als Belohnung, wenn man sich vor dem 13. Februar ins Spiel einloggt. Wer sich für den Newsletter registriert, erhält nochmal 100.

Danach wird's teurer: Pro 100 Tokens werden fünf Euro fällig. Es gibt aber auch Bundles, beim teuersten erhält man 2.600 Tokens für 100 Euro. Sämtliche Skins erhält man für stolze 31.200 Tokens, also etwa 1.200 Euro.

Wer nicht zu tief in die Tasche greifen will, sollte also vielleicht nur ein Team mit den Skins unterstützen, statt alle auf einmal. Beim Kauf der Skins wird ein Teil des Gewinns an die Teams ausgezahlt.

Die Teams im Überblick

Boston Uprising

Dallas Fuel

Florida Mayhem

Houston Outlaws

London Spitfire

Los Angeles Gladiators

Los Angeles Valiant

New York Excelsior

Philadelphia Fusion

San Francisco Shock

Seoul Dynasty

Shanghai Dragons

Die erste Season der Overwatch League beginnt schon am 11. Januar und erstreckt sich über sechs Monate. Alle Infos zum E-Sport-Event haben wir in einem ausführlichen Artikel zur Overwatch League zusammengefasst.

