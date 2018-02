Overwatch League - Erste Spielerin tritt bald der Liga bei

Die Overwatch League ist vor allem eins - männlich besetzt. Doch das dürfte sich bald ändern, denn die 18-jährige Koreanerin Kim »Geguri« Se-yeon hat in einem Twitch-Stream angedeutet, bald einem Team der höchsten Overwatch-Klasse beizutreten.

Dabei soll es sich um ein »ausländisches« Team handeln, Seoul Dynasty wird es wohl nicht werden. Spekuliert wird eher Richtung New York Excelsior, da Geguri auf Twitter mit besonders vielen Mitarbeitern hinter den Kulissen von Excelsior in Kontakt steht. Außerdem hat New York einen koreanischen Kader, das würde trotz der »ausländischen« Mannschaft die Sprachbarriere aufheben.

Das Bild unterhalb zeigt Geguri im Trikot ihres alten, bereits aufgelösten Teams Rox Orcas:

Die erste Spielerin der Overwatch League

Offiziell ist es also noch nicht, aber der Schritt wäre schon historisch. Sie wäre die erste Spielerin in der OWL und würde ein Zeichen für den gesamten E-Sport setzen, da weiblichen Spielern der Durchbruch - gerade in Teamsportarten - praktisch nicht gelingt.

Geguri ist übrigens keine Unbekannte, wir hatten bereits über sie berichtet. Damals ging es darum, dass die mit Zarya fantastisch spielende Koreanerin in einem Profimatch als Cheaterin gemeldet wurde. Morddrohungen folgten. Blizzard untersuchte den Fall und sprach Geguri frei. Zwei Profis, die Geguri des Betrugs beschuldigt hatten, hängten daraufhin ihre Overwatch-Karriere an den Nagel.

Wann der Deal zwischen dem noch unbestätigten OWL-Team und Geguri bekanntgegeben wird, ist noch nicht klar. Die erste von vier Phasen der ersten Overwatch-League-Saison endet am 11. Februar, am 22. Februar geht es mit der zweiten Phase weiter. Eine Ankündigung in diesem Zeitraum wäre wahrscheinlich.