Der kanadische Overwatch-Profispieler Felix "xQc" Lengyel ist nach einer homophoben Äußerung während eines Twitch-Streams für den Rest der Stage 1 der Overwatch-Liga gesperrt. Nachdem die Organisation zunächst eine Sperre von vier Spielen verhängte, setzte sein Team Dallas Fuel ein Zeichen und suspendierte Lengyel bis zum 10. Februar.

Before our match begins, we would like to issue this statement regarding @overwatchleague 's decision to suspend @xQc . #burnblue pic.twitter.com/26ffHaPPEz

Der Profi-Gamer hatte zuvor den Spieler Austin Wilmot alias Muma in einem Livestream auf Twitch mit einer Aussage beleidigt, die auf dessen Homosexualität abzielte. Lenygels direkter Reaktion war zu entnehmen, dass er sich der Tragweite seiner Worte augenblicklich bewusst wurde. In der Folge waren die oben genannten Sanktionen gegen ihn beschlossen worden. Schließlich zeigte er sich öffentlich reumütig, indem er sich auf Twitter für sein Fehlverhalten entschuldigte.

I didn't say what I said on stream with malicious intent, I legit did not compute the whole thing before. I speak too fast, everything happens too fast. Everything is so fking trash lately. Hope I can turn this into something good, sorry @Muma :/