Overwatch - Mercy und Junkrat werden deutlich generft

In Blizzards Heldenshooter Overwatch gibt es seit heute Nacht Änderungen am Balancing der Charaktere Mercy und Junkrat. So wurde die Fähigkeit Ferngezündete Mine von Junkrat generft und einige Aspekte von Mercys Valkyrie deutlich abgeschwächt. Eine Liste der Änderungen lest ihr im Folgenden.

Mercy

Durch die verlängerte Zeit bis zur erfolgreichen Wiederbelebung und das Aussetzen zusätzlicher Wiederbelebungen wird das unterstützende Potenzial von Valkyrie deutlich verringert. Zudem hält der Valkyrie-Skill nun fünf Sekunden kürzer an und gewährt einen um 50 Prozent verringerten Geschwindigkeitsbonus.

Während Valkyrie ist die Wiederbelebung nicht länger spontan.

Valkyrie gewährt keine zusätzliche Aufladung von Wiederbelebung mehr.

Der Geschwindigkeitsbonus von Schutzengel wurde um 50 Prozent reduziert.

Die Dauer von Valkyrie wurde von 20 auf 15 Sekunden reduziert.

Junkrat

Um das Potenzial von tödlichen Einzeltreffern (One-Hits) zu reduzieren, wurde der Schaden der Ferngezündeten Mine stärker vom Auffenthaltsort des Gegners abhängig gemacht.

Ferngezündete Mine verursacht nun weniger Schaden, wenn sich der Gegner weit entfernt vom Mittelpunkt der Explosion aufhält.

Blizzards nerft Junkrat vermutlich, weil ein Angriff mit der Waffe in Kombination mit der Fähigkeit 200 Schaden verursachen und Gegner binnen weniger Augenblicke töten konnte.

Quelle: MeinMMO