Viele Spieler wünschen sich sehnlichst eine Storykampagne für Blizzards Multiplayer-Shooter Overwatch. Die Entwickler halten jedoch weiterhin daran fest, die Geschichten der Charaktere außerhalb des Spiels zu erzählen und so ein immer dichter werdendes Universum rund um den Titel aufzubauen. Im neuesten Overwatch-Comic mit dem Namen Suche/Searching steht Zarya im Mittelpunkt.

Leser erfahren darin nicht nur einige der dunkelsten Geheimnisse Russlands, sondern auch den wahren Namen der Spielfigur Sombra.

Im Cinematic von Sombra ist diese zusammen mit Reaper und Widowmaker in Volskaya Industries eingedrungen. Dort erpressen die Chefin des Rüstungskonzerns Katya Volskaya. Katya beauftragt daraufhin Zarya, Sombra ausfindig zu machen. Der Comic schließt nahtlos an den animierten Kurzfilm an.

