Nachdem sich Hi-Rez-Studios des Öfteren gefallen lassen musste, dass ihr Free2Play-Helden-Shooter Paladins eine Kopie von Overwatch sei, dreht er jetzt den Spieß einmal um. Auf Twitter postete er ein Bild von Paladin-Heldin Ash neben ihrer vermeintlichen Overwatch-Kopie, der neuen Heldin Brigitte, und fügte sinngemäß hinzu: »Bin ich nun der Topf, der den Teekessel schwarz nennt, oder andersherum?«

Quick poll: If I happened to notice and point out any similarities between these two characters, would that make me the Pot calling the Kettle black, or the Kettle calling the Pot black? This will keep me up tonight unless I get a clear answer. pic.twitter.com/rt9j3NT0S0