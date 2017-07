Overwatch - Patch 1.13 mit Doomfist ist da

Der Entwickler Blizzard Entertainment hat Wort gehalten und jetzt den Patch 1.13 für den Shooter Overwatch veröffentlicht.

Eines der großen Highlights in diesem Update dürfte wohl das Debüt des neuen Helden Doomfist sein. Der Nahkämpfer ist extrem flink und teilt mithilfe seines riesigen Handschuhs enorm viel Schaden aus. Zwar wurde Doomfist seit seinem ersten Auftritt auf dem PTR-Server bereits geschwächt, dennoch dürfte er für viel frischen Wind in den Partien sorgen.

Des Weiteren gibt es ab sofort neue Highlight-Optionen in Overwatch. So generiert das Spiel automatisch mehrere Highlights, die dann jeweils in den »Today's Top 5« aufgeführt werden. Außerdem können Spieler ihre eigenen Highlights erstellen. Zu diesem Zweck steht eine Capture-Funktion zur Verfügung, mit deren Hilfe sie bis zu 12 Sekunden an Gameplay-Szenen festhalten können.

Buffs und Nerfs

Der Patch 1.13 enthält zudem zahlreiche Buffs, Nerfs und Anpassungen an mehreren Helden. So kann Reinhardt seinen Hammer ab sofort etwas schneller schwingen, während die ultimative Fähigkeit von Zarya jetzt sämtliche Bewegungsfähigkeiten der betroffenen Spieler ausschaltet.

Die vollständigen Patch Notes finden Sie im offiziellen Forum von Overwatch. Oberhalb dieser Meldung gibt es zudem einen neuen Trailer zu sehen, der Ihnen Doomfist in einer Mischung aus Zwischensequenzen und Gameplay-Szenen etwas genauer vorstellt.

