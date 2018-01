Overwatch - Release-Termin für die neue Map Blizzard World steht fest

Die Map »Blizzard World« wurde bereits auf der BlizzCon 2017 angekündigt. Nun hat der virtuelle Blizzard-Freizeitpark für Overwatch ein Release-Datum.

Ab Dienstag, dem 23. Januar wird die Karte im Shooter spielbar sein. Wer sich dabei wie ein echter Freizeitparkgast fühlen möchte, kann sich sogar ein Ticket ausdrucken. Vorteile bringt das allerdings nicht. Zumindest arbeitet Blizzard (leider) nicht hinter unserem Rücken an einem echten Vergnügungspark.

Epic memories can only be made in an epic world...



So, grab a ticket & join us for the GRAND OPENING of Blizzard World!



Your adventure begins January 23 ?? https://t.co/PHG4qA7dfP pic.twitter.com/5W2o73qElc