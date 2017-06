Overwatch - Season 5 gestartet

Update am 01. Juni 2017: Wie versprochen hat Blizzard die fünfte Saison von Overwatch gestartet. Das grafische Thema der Saison beim erspielbaren Spray ist dieses Mal das afrikanische Numbani. Für die neuen Belohnungen müssen wie immer 10 Platzierungs-Matches absolviert werden.

Originalmeldung: Vor kurzem fand die vierte Season des Helden-Shooters Overwatch ihr Ende, doch die nächste Runde steht bereits kurz bevor - jetzt auch mit konkreter Startzeit.

Wie Blizzard Entertainment in einem aktualisierten Beitrag im offiziellen Forum bekannt gegeben hat, wird Season 5 von Overwatch bereits am 1. Juni 2017 um 2:00 Uhr deutscher Zeit beginnen. Somit fällt die sogenannte Offseason deutlich kürzer aus als in der Vergangenheit.

Hier nochmals eine Übersicht der Belohnungen für die Ranked-Matches von Overwatch in der vergangenen Saison. Mithilfe der Competitive Points können sich Spieler die begehrten goldenen Waffenmodelle kaufen.

SR 1-1499 (Bronze): 100 CP

SR 1500-1999 (Silver): 200 CP

SR 2000-2499 (Gold): 400 CP

SR 2500-2999 (Platinum): 800 CP

SR 3000-3499 (Diamond): 1200 CP

SR 3500-3999 (Master): 2000 CP

SR 4000-5000 (Grandmaster): 3000 CP

Ob und welche Änderungen es in Season 5 der Ranked-Partien geben wird, ist bisher allerdings noch nicht bekannt. Derzeit läuft zudem noch immer das große Anniversary Event von Overwatch.

