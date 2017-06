Overwatch - Strafen für Boosting/Throwing sollen bald deutlich härter ausfallen

In der aktiven Overwatch-Szene gibt es seit längerem Diskussionen über die Art und Weise, wie Blizzard mit sogenannten »Smurfs« und den Themen »Boosting« und »Throwing« umgehen soll. (Keine Sorge, wir erklären alle Begriffe in dieser News). Ein weiterer von unzähligen Posts zu diesem Thema stellt die konkrete Frage, wie Blizzard »offiziell« dazu steht. Im Blizzard-Forum gibt es nun Antworten von Game Director Jeff Kaplan persönlich.

Wie er auch bereits an anderer Stelle im Forum von sich gab, hat Blizzard kein Problem damit, wenn Leute mehrere Accounts besitzen würden. Das sei nicht illegal und das interne Ratingsystem würde gute Spieler ohnehin sehr schnell auf das entsprechende Niveau anheben, so dass das Problem nicht für lange Zeit existieren würde und sich sozusagen »von selber« erledigen würde.

Konkreter und rabiater will Kaplan aber gegen Spieler vorgehen, die das interne MMR (Match Making Rating) oder das Skillrating manipulieren. Zum Beispiel sei das sogenannte »boosten« oder »throwing« (frühzeitiges Aufgeben und Austreten aus einem Match) nicht im Sinne des Fairplay-Charakters der Community. Blizzard plane bereits, die Strafen für Booster und absichtliches Aufgeben schon bald »drastisch« zu steigern. Wie diese Sanktionen konkret aussehen oder die Täter ausfindig gemacht werden, verrät Kaplan nicht:

"Doing anything to manipulate your internal MMR or Skill Rating (i.e. Boosting or Throwing) is not fine. Penalties for boosting and throwing are about to increase dramatically."