Overwatch - Streamer steuert Genji mit Fidget Spinnern

Manche Spieler absolvieren einen Titel besonders schnell. Andere spielen ihn besonders gut. Und dann gibt es noch den Streamer Rudeism, der sich damit einen Namen gemacht hat, möglichst verrückte Eingabegeräte für seine Lieblingsspiele zu finden. Mit seiner neuesten Errungenschaft kann er in Overwatch den Helden Genji mit Fidget Spinnern steuern.

In einem Reddit-Post erklärt der Streamer, wie er die Steuerung technisch umgesetzt hat: Die Fidget Spinner liegen jeweils auf ihrem eigenen Drehcodierer, der wiederum mit einem sogenannten Arduino-Board verbunden ist. Das übersetzt die physischen Impulse in digitale Befehle, die dann im Spiel umgesetzt werden. Besonders erfolgreich ist er zwar nicht mit seinem Experimental-Controller, aber ein paar Kills gelingen ihm immerhin, wie ihr in diesem Clip sehen könnt:

Den kompletten Fidget-Spinner-Stream von Rudeism könnt ihr euch auf Twitch anschauen. Darin erklärt er auch, wie genau er mit seinen fünf verwendeten Handkreiseln einen Overwatch-Helden steuert:

Die beiden Kreisel auf seiner linken Seite übernehmen die Funktion von WASD, also die primäre Steuerung der Spielfigur. Die beiden auf der rechten Seite nutzt er zum Zielen, mit dem Spinner in der Mitte simuliert er die linke und rechte Maustaste. Außerdem kann er sämtliche seiner Handkreisel-Controller drücken, um verschiedene Fähigkeiten einzusetzen oder etwa um seine Mitspieler nach Heilung zu fragen.

Die Fidget-Spinner-Controller sind bei weitem nicht die einzige Erfindung von Rudeism. So hat er in Overwatch unter anderem Widowmaker mit einem Baguette gespielt, Hanzo mit einem echten Bogen und Symmetra mit einer Mikrowelle. Er beschränkt sich allerdings nicht nur auf Blizzards Helden-Shooter. In Playerunknown's Battlegrounds etwa hat er einen Mixer zum Steuern genutzt. Besonders stilecht ist hier außerdem sein Bratpfannen-Controller, mit dem er auch im Spiel eine Bratpfanne schwingt.