Overwatch - Termin für Halloween-Event, neue Grusel-Skins & Lootboxen

Nachdem bereits im letzten Jahr Overwatch-Spieler im Gruselmonat Oktober ein spezielles Event feiern konnten, kündigte Blizzard auf Twitter nun eine Wiederholung an. Los geht es am 10. Oktober mit neuen Skins, Loot und möglicherweise auch neuen Spielmodi. Im kurzen Trailer kommt McCree im Van-Helsing-Look daher und Reaper verkleidet sich als Graf Dracula.

The nights grow cold

And monsters appear

A great evil gathers

And Halloween draws near... pic.twitter.com/98CXWqQ0gc