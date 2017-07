Blizzard steht wohl rechtlicher Ärger ins Haus: Für seine sogenannte Overwatch League hat sich der Spielentwickler ein Logo ausgedacht, das in der Gestaltung an das Logo der US-Baseball-Liga Major League Baseball (MLB) erinnert. Lediglich die Farben und die stilisierte Figur unterschieden sich, die grundlegende Designidee scheint dieselbe zu sein.

Hinsichtlich der Farbgebung besteht jedoch das Problem, dass einige Baseball-Teams basierend auf ihren Teamarben Mechandise-Artikel mit farblich angepassten MLB-Logos bedrucken. Die San Francisco Giants nutzen beispielsweise schwarz und orange als Hintergrund - und das kommt dem Overwatch-League-Logo schon deutlich näher.

The MLB apparently thinks the 'Overwatch' League logo is too similar to its own https://t.co/mywHWJwn0J pic.twitter.com/JTgu1jcaiS