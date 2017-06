Overwatch World Cup - Start der WM-Gruppenphase steht kurz bevor

Mit dem Start der Gruppenphase beginnt schon bald der Overwatch World Cup 2017, die zweite Overwatch-Weltmeisterschaft. Nun hat Blizzard die offiziellen Mannschaftsaufstellungen, Austragungsorte und Termine für die Spiele der Gruppenphase bekanntgegeben.

Overwatch-WM: Wer spielt wann und wo?

Die Matches werden an vier Wochenenden vom 14. Juli bis zum 13. August an vier Veranstaltungsorten rund um den Globus ausgetragen. Hier alle Termine in der Übersicht:

14. bis 16. Juli - Shanghai (China) im YUN SPACE: Spiele der Gruppen A und B

21. bis 23. Juli - Sydney (Australien) im Star Events Centre: Spiele der Gruppen C und D

4. bis 6. August - Katowice (Polen) in den ESL Studios: Spiele der Gruppen E und F

11. bis 13. August - USA (Ort wird noch bekanntgegeben): Spiele der Gruppen G und H

Das deutsche Team tritt in Gruppe H gegen Großbritannien, Israel und Belgien an. Österreich muss in Gruppe E gegen Polen, die Niederlande und die amtierenden Weltmeister aus Südkorea ran - ein schweres Los. Die Schweiz ist nicht vertreten. Wer vor Ort dabei sein will, kann sich auf der offiziellen Website Tickets sichern.

So läuft die Overwatch-Weltmeisterschaft ab

In der Qualifikationsphase für den Overwatch World Cup 2017 hat Blizzard das durchschnittliche Spielniveau der besten 100 Spieler jeder Nation gemessen. Die 32 besten Länder wurden anschließend zum Turnier eingeladen.

Die Nationalmannschaften selbst wurden in jeder Nation von einem dreiköpfigen Wettbewerbskomitee ausgewählt, das zuvor durch eine Community-Wahl bestimmt wurde. Für Deutschland treten als Spieler an:

skipjack

INTERNETHULK

cRNKz

Veineless

Nesh

EISSFELDT

Das Team Österreich besteht aus:

wat7

iki

kabaji

itzeru

ub3rbing0

Sensotix

In der Gruppenphase tragen die Mannschaften zunächst die Gruppenspiele aus. Anschließend treten die beiden besten Mannschaften der zwei Gruppen jedes Regionalevents im K.O.-System gegeneinander an. Die acht verbliebenen Nationalteams kämpfen schließlich auf der Blizzcon 2017 am 3. und 4. November um den Titel des Overwatch-Weltmeisters.

Der Overwatch World Cup ist übrigens nicht zu verwechseln mit der Overwatch League, Blizzards geplanter Profi-eSport-Liga, die noch mit Startschwierigkeiten kämpft.

Overwatch - Screenshots ansehen