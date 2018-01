Die Entwickler von Hi-Rez Studios haben neulich einen Battle-Royale-Modus für den Free-to-Play-Titel Paladins: Champions of the Realm angekündigt. In Anlehnung an PUBG haben sie diesen passenderweise Paladins: Battlegrounds genannt. Bevor das Spiel veröffentlicht wird, wird eine Testphase laufen.

Bei der Hi-Rez Expo 2018 haben die Studiochefs Erez Goren und Todd Harris gegenüber DualSchockers verraten, wann sie den Betatest planen. Dieser soll demnach im ersten Quartal 2018 stattfinden. Sie hoffen darauf, die Testphase im Februar, oder spätestens im März, starten zu können.

Nachdem ein Trailer zu Paladins: Battlegrounds veröffentlicht wurde, ist nun im Rahmen der Hi-Rez Expo auch ein 1-stündiges Gameplay-Video von einem Showmatch erschienen.

Maps 300 mal größer als im normalen Modus

Der neue Battle-Royale-Modus bietet Schlachten für 100 Spieler. Damit genug Platz da ist, werden die Maps über 300 Mal größer sein, als die typischen Karten von Paladins. Auch ist eine Todeszone vorhanden. Ein Nebel funktioniert hierbei ähnlich wie der blaue Kreis in PUBG. Spieler können sich in Teams zusammenfinden, Tiere reiten sowie Waffen und Loot suchen. Außerdem sollen Zeppeline über die Map fliegen und legendäre Gegenstände fallen lassen.