Palit GeForce GTX 1070 Dual und weitere Grafikkarten - Gönn-dir-Dienstag bei Mediamarkt

Der Herbst hat begonnen und damit die Jahreszeit mit den besten Ausreden um sich am PC einzuigeln und einfach nur entspannt zu zocken - Freibad ade. Allerdings vergeht die Freude über den neuesten Tophit wenn die Grafikkarte nur noch für niedrige Details ausreicht und dank Mining-Boom die Preise für brauchbare Pixelbeschleuniger in astronomische Höhen gewachsen sind.

Der heutige Gönn dir Dienstag bei MediaMarkt schafft ein wenig Abhilfe: Dort finden sich gleich mehrere Grafikkarten verschiedenster Preis- und Leistungsregionen. Für Gamer interessant ist aber wohl am ehesten die Palit Geforce GTX 1070 Dual, die für nur 399€ angeboten wird. So günstig ist die Karte in letzter Zeit eher selten, der anhaltende Ansturm auf Mining-taugliche Grafikkarten sorgte in den vergangenen Monaten für fehlende Deals und steigende Preise.

Mit Nvidias Pascal-GPU bestückt bietet die GTX 1070 viel 3D-Leistung ohne dabei übermäßig die Stromrechnung zu belasten. Auch die beiden laufruhigen Lüfter sorgen für Entspannung durch die Abwesenheit von Lüfterlärm. Dank 8,0 GByte GDDR5-Speicher sind auch scharfe Texturen kein Grund für niedrige FPS.

Palit Geforce GTX 1070 Dual Grafikkarte 8,0 GByte GDDR5 für nur 399€

Doch damit nicht genug, für nur 139€ bietet MediaMarkt mit der MSI Geforce GTX 1050 Ti LP 4GB auch ein für HTPCs geeignetes Modell mit 4,0 GByte GDDR5 und besonders niedriger Bauweise an - für FullHD in den meisten Fällen reicht die Leistung aus, im HTPC überzeugt aber vor allem die moderne Videoengine und HDMI 2.0.

Alle Angebote am Gönn-dir-Dienstag