Paradox Interactive ist auf Expansionskurs und hat zu diesem Zweck jetzt den niederländischen Entwickler Triumph Studios übernommen.

Das Team aus unserem Nachbarland hat sich in der Vergangenheit unter anderem mit Serien wie Age of Wonders und Overlord einen Namen gemacht. Das jüngste Spiel von Triumph Studios war Age of Wonders 3 aus dem Jahr 2014.

Wie geht es weiter?

Wie aus einer Stellungnahme auf der offiziellen Webseite hervorgeht, soll sich die Übernahme durch Paradox Interactive nicht negativ auf die aktuell laufenden Arbeitsprozesse des niederländischen Studios auswirken.

In naher Zukunft soll es konkrete Details zu einem oder mehreren Projekten geben, an denen Triumph Studios derzeit arbeitet. Da Paradox vor allem im Genre der Strategiespiele präsent ist, könnte es durchaus sein, dass wir schon bald einen neuen Ableger von Age of Wonders sehen.

Zuletzt war Paradox Interactive aufgrund von Preissteigerungen kurz vor dem Steam Sale negativ in die Schlagzeilen gerutscht.

