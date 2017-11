Erst vor wenigen Monaten hat Path of Exile mit The Fall of Oriath umfangreiche Neuerungen und Inhalte erhalten. Rund vier Monate nach diesem Update 3.0 erscheint am 8. Dezember 2017 mit War for the Atlas eine neue und kostenlose Erweiterung für das Action-Rollenspiel.

Das Addon enthält vor allem Inhalte für das Endgame von Path of Exile. Die Geschichte dreht sich um eine antike Entität namens "Elder", die den Kampf gegen den "Shaper" antritt, den Hauptantagonisten der fünften Erweiterung Atlas of Worlds. Beide wollen den Atlas of Worlds kontrollieren, das Endgame-Kartensystem des Spiels.

Hat der Elder genug Macht gewonnen, kann er sich manifestieren und den Boss eines Areals absorbieren. Dieser wird dann zu einem Elder-Guardian, den der Spieler bekämpfen kann. Die Stärke des Guardians hängt vom konsumierten Boss ab. Hat der Spieler vier Guardians besiegt, kann der Elder persönlich herausgefordert werden.

Der Konflikt zwischen Elder und Shaper wird unter anderem auf 32 neuen Karten ausgetragen. Zu den weiteren Neuerungen gehören seltene Shaped- und Elder-Items, die mit mächtigen Eigenschaften versehen werden können, sowie über 50 einzigartige Gegenstände und zehn neue Edelsteine.

