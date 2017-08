Neue Woche, neues Spiele-Glück - so langsam scheint sich das Sommerloch dem Ende zu neigen, denn zumindest zwischen dem 7. und 13. August erscheinen wieder ein paar PC-Titel, die für die breite Spielerschaft interessant sein dürften. Klar, die ganz großen Releases hebt man sich für die Zeit nach der Gamescom auf, aber trotzdem: Schon jetzt ein recht interessantes Allerlei aus diversen Genre-Regionen.

Da wäre zum Beispiel Hellblade: Senua's Sacrifice von Ninja Theory (das sind die Jungs und Mädels hinter dem aktuellsten Devil May Cry). Der Höllentrip sieht aus wie Dark Souls, bietet aber laut nach Angaben der Entwickler sowohl ein martialisches Kampfsystem, als auch eine tiefsinnige Auseinandersetzung mit psychischen Problemen. In unserem zeitnah erscheinenden GameStar-Test können Sie nachlesen, ob die Rechnung aufgeht.

Außerdem feiert Batman mal wieder ein Comeback, diesmal in der zweiten Staffel von Telltales Batman-Serie. Mega Man wartet indes vergeblich auf ein Revival, aber immerhin besinnt er sich in der Legacy Collection 2 nochmal zurück zu seinen größten Abenteuern. Wer hingegen Strategie mag, kommt in Sudden Strike 4 auf seine Kosten - der Kollege Maurice freut sich schon drauf. Und »last but not least« startet mit Lawbreakers auch Cliff Bleszinskis neuer Multiplayer-Shooter.

Batman: The Enemy Within - The Telltale Series - Screenshots ansehen

Die wichtigsten Game Releases vom 7. bis zum 13. August

Dienstag, 8. August

Donnerstag, 10. August

Freitag, 11. August