People Can Fly - Bulletstorm-Macher entwickeln neues Spiel mit Square Enix

Das polnische Studio People Can Fly und Square Enix machen gemeinsame Sache.

Wie aus einer offiziellen Pressemeldung des Publishers hervorgeht, befindet sich derzeit ein neues Spiel bei People Can Fly in der Entwicklung, das in einer Art Gemeinschaftsarbeit entsteht. Allerdings gibt es bisher keinerlei konkrete Details zu dem Projekt. Square Enix hat lediglich erklärt, dass es sich dabei um ein »High-End-Originalspiel für PC und Konsole« handelt.

Schaut man sich die Historie von People Can Fly etwas genauer an, liegt die Vermutung nahe, dass möglicherweise ein weiterer Shooter im Anmarsch ist. Immerhin war das Team in der Vergangenheit unter anderem für Bulletstorm und Painkiller verantwortlich. Zudem hilft es derzeit Epic Games bei den Arbeiten am Multiplayer-Shooter Fortnite, der noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll.

Es ist nicht auszuschließen, dass wir schon bei der diesjährigen E3 etwas Neues zum aktuellen Projekt von People Can Fly erfahren.

