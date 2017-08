PewDiePie - Will nach Charlottesville keine Nazi-Witze mehr machen

Nach den gewalttätigen rassistischen Protesten und dem Auto-Anschlag in Charlottesville distanziert sich der YouTube-Star Felix "PewDiePie" Kjellberg in einem Vlog von der rechten Szene und verspricht, er werde in seinen Videos keine Nazi-Witze mehr machen.

Im Februar diesen Jahres war der Schwede wegen antisemitischen Äußerungen und Aktionen in die Kritik geraten. Zwar ruderte er kurz darauf zurück und entschuldigte sich für seine Videos, die lediglich Satire sein sollten, dennoch kündigten sowohl Disney als auch YouTube ihre bestehenden Verträge mit dem Internet-Star.

Die Geschehnisse in Charlottesville hätten ihm eine andere Perspektive auf die Thematik verschafft, sagt PewDiePie in seinem Video. Man habe ihn mit Nazis und Rassisten in Verbindung gebracht, doch er wolle mit diesen Leuten nichts zu tun haben. "Ich trage keinen Hass im Herzen. Ich hasse nur hasserfüllte Leute", sagt Kjellberg.

Im Februar habe er die Empörung über seine Videos nicht verstanden. Er dachte, es seien ja nur Witze gewesen und es gebe ja keine echten Nazis mehr. Die aktuellen Ereignisse haben ihn jedoch eines Besseren belehrt.