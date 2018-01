Fans der beliebten Harry-Potter-Reihe von J.K. Rowling ist der Begriff Muggle durchaus bekannt. So bezeichnet die magische Welt in England jene Menschen, die keine magischen Fähigkeiten besitzen und auch von der wundersamen Welt der Hexen und Zauberer nichts erfahren dürfen.

In der neuen Filmreihe Phantastische Tierwesen von J.K. Rowling durften wir im ersten Kinohit bereits die magische Welt in den USA kennengelernt, wo man ein völlig anderes Wort für die normalen Menschen verwendet: Dort nennt man sie No-Maj.

Regisseur verrät den französischen Begriff für Muggle

Im Hinblick auf das kommenden Sequel Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen, dass ja bekannterweise in Paris spielt, stellt sich nun die Frage: Wie nennt man die nichtmagischen Menschen eigentlich in Frankreich?

Nun liefert David Yates als Regisseur des Films die Antwort. Im Gespräch mit Entertainment Weekly enthüllt er den Begriff Non-magique.

Pariser Muggles kennen die Zauberwelt

Auch wenn sich auf den ersten Blick die Begriffe für nichtmagische Menschen ähneln, so sind die Lebensweisen der französischen und US-amerikanischen Gemeinschaft der Zauberer und Hexen doch grundverschieden, bestätigt der Regisseur:

"Die magische Welt von Paris ist glamourös und wunderschön. Es gibt eine Gemeinschaft, die Seite an Seite mit der Muggel-Gemeinschaft lebt, es ist viel freier als in New York, wo es eine strikte Trennung gibt. Magische Menschen können sich frei in der nichtmagischen Gesellschaft bewegen, so lange sie diskret mit ihren Talenten umgehen."

Phantastische Tierwesen: 5 Filme in 5 Städten

Paris wird nicht der einzige neue Ort in der fünfteiligen Filmreihe sein, denn laut dem Regisseur soll jeder Film in einer anderen Stadt spielen. Wo genau die nachfolgenden drei Teile spielen werden, wollte Yates aber noch nicht verraten. So müssen wir warten, bis die erfolgreiche Buchautorin J.K. Rowling die passenden Drehbücher zu den fünf Filmen fertiggestellt hat.

Im Hinblick auf die große Fangemeinde stellte Rowling bereits vor einiger Zeit die vielen internationalen Zauberschulen auf einer großen Weltkarte vor. Neben Harry Potters Schule Hogwarts in England, dürfte in Phantastische Tierwesen 2 die französische Zauberschule Beauxbatons eine Rolle spielen.

Phantastische Tierwesen 2 mit Dumbledore und Grindelwald

In Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen lernen wir den jungen Zauberer Albus Dumbledore (gespielt von Jude Law ) kennen, der den dunklen Machenschaften des schwarzen Magiers Gellert Grindelwald (Johnny Depp) Einhalt gebieten möchte.

Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen - Bilder zum Kinofilm ansehen

Unterstützt wird er von seinem ehemaligen Schüler, dem Magizoologen Newt Scamander (Eddie Redmayne) und seinen Freunden Tina Goldstein (Katherine Waterston), Queenie Goldstein (Alison Sudol) und Jacob Kowalski (Dan Fogler).

In weiteren Rollen spielen Claudia Kim als Maledictus, Poppy Corby-Tuech als Vinda Rosier, Zoe Kravitz als Leta Lestrange und Callum Turner als Newts Bruder Theseus Scamander mit. Der deutsche Kinostart ist für den 15. November 2018 angekündigt.

