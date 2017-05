Phantom Wail - Angeblich Martial-Arts-RPG der Souls-Macher statt Bloodborne 2

In den einschlägigen Foren bei 4Chan und Reddit macht derzeit ein Post die Runde, der angeblich das nächste Spiel von From Software (Dark Souls, Bloodborne) beschreibt. Das Spiel mit dem Namen Phantom Wail soll demnach auf der kommenden E3 anstelle des von vielen erwarteten Bloodborne 2 vorgestellt werden.

Laut den Informationen der Quelle handelt es sich um ein Fighting-RPG im Stil der Souls-Spiele, jedoch mit einem starken Fokus auf unbewaffneten Kampf. Das Setting soll von in einer prähistorischen Azteken- oder Maya-Kultur inspiriert sein. Der Spieler kann zwar Waffen wie Knüppel einsetzen, der eigentliche Star von Phantom Wail sollen jedoch Martial-Arts-Kämpfe sein, für die man eigene Movesets und Kampfstile erstellt und individualisiert.

Sherif Saed von der Website VG247 verweist darauf, dass die Informationen sehr stark nach Absolver klingen, einem Nahkampf-MMO mit anpassbaren Combos und verschiedenen Kampfstilen. Demnach seien die Gerüchte unglaubwürdig, so Saed. Einige Reddit-User halten dagegen, dass der Tippgeber sich in der Vergangenheit als verlässliche Quelle herausgestellt habe. Handfeste Beweise für die Echtheit des Leaks gibt es aber nicht.

Phantom Wail soll in Zusammenarbeit mit Sony entstehen, was auf eine PS4-Exklusivität wie bei Bloodborne hindeutet. Spätestens am 13. Juni dürften wir mehr wissen. Dann hält Sony im Rahmen der E3 seine Pressekonferenz in Los Angeles ab. Wir berichten natürlich live.