Nachdem Obsidian die zwei Erweiterungen für ihr isometrisches Rollenspiel Pillars of Eternity vor einiger Zeit veröffentlicht haben und schon fleißig am Nachfolger Deadfire werkeln, erscheint nun am 15. November die Definitve Edition ihres Kickstarter-Erfolgsspiels für PC, Mac und Linux. Diese Edition enthält das Hauptspiel mit The White March: Part 1 und 2.

Käufer erhalten außerdem alle Inhalte der Royal Edition mit originalem Soundtrack, einem digitalen Collectors-Book und einer Novelle im Pillars-Universum.

Kostenlos für alle Besitzer einer beliebigen Version von Pillars of Eterniry gibt es außerdem das Deadfire Pack. In dieser kleinen Erweiterung stecken neue Items und Spielerportraits, die auf die Fortsetzung Pillars of Eternity 2: Deadfire einstimmen. Der Release des zweiten Teils ist für 2018 angekündigt.

Ab dem 15. November wird der reguläre Preis des Hauptspiels auch von rund 42 Euro auf 30 Euro reduziert werden.

