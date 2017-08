Pixxl Island auf der Gamescom - Programm und Community-Preise stehen fest

So eine Messe kann ganz schön stressig sein, vor allem im dichten Gedränge - in Halle 5.1 bietet die »Pixxl Island« etwas Erholung vom Messetrubel. Gemeinsam mit McDonald's bieten wir unseren Besuchern, was der Name verspricht: eine kleine Insel zum Abschalten und Minecraft zocken.

Ein gut gefülltes Programm gibt's aber trotzdem, Ruhe hin oder her. An jedem Tag ist beispielswiese einer von vier Minecraft-Youtubern zum Meet & Greet vor Ort:

Danny Jesden am Mittwoch, 23. August, von 13:00 bis 16:00 Uhr

Debitor am Donnerstag, 24. August, von 13:00 bis 16:00 Uhr

Logo am Freitag, 25. August, von 11:00 bis 14:00 und 15:00 bis 18:00 Uhr

Benx am Freitag, 25. August, von 11:00 bis 14:00 und 15:00 bis 18:00 Uhr

Adventure-Challenge mit Aussicht auf Hardware-Bundles

Neben den Meet & Greet-Slots wartet außerdem die von VPainV erstellte Challenge-Map auf schnelle Spieler. Wer darin die Tagesbestzeit aufstellt, erhält am jeweiligen Tag um 19:00 Uhr ein Hardware-Bundle von Sharkoon:

Wer lieber kreativ unterwegs ist, kann sich außerdem bei »Build something big« verewigen. Gemeinsam mit allen anderen Spielern auf der Insel - und insgesamt 20 Blöcken zur freien Verfügung - wird dabei in Minecraft an der Pixxl Island gebaut.

Das komplette Programm sowie alle weiteren Infos rund um »Pixxl Island« gibt's auf der offiziellen Themenseite zum Gamescom-Event.