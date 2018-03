Wie sich der aktuell Build von Pizza Connection 3 beim Entwicklerstudios Gentlymad spielt, zeigt YouTuber Daniel Blum aka Writing Bull am heutigen Dienstag ab 19:30 Uhr auf Twitch. Er ist zu Gast bei Publisher Assemble und wird dort den einzigen Livestream der Entwickler in der heißen Phase vor dem Release von Pizza Connection 3 am 22. März moderieren.

Hier geht's zum Twitch-Livestream bei Writing Bull

Fast finale Version im Live Let's Play

Game Designer Stephan Wirth und der YouTuber werden gemeinsam eine Zufallskarte spielen und dabei vor allem demonstrieren, mit welchen Kniffen man sich als Betreiber einer Restaurantkette gegen die pizzabackende Computer-Konkurrenz durchsetzen kann.

Den Kampf um die Marktanteile kann man schön brav über Marketing-Kampagnen in den Medien oder das Mieten von Litfaßsäulen erledigen. Alternativ lässt sich die KI-Konkurrenz auch mit unlauteren Methoden verdrängen.

Über den Autor: Daniel Blum ist Radiojournalist und arbeitet seit 1985 für den Hörfunk, insbesondere den WDR und SWR. Sein Fokus liegt dabei auf politischen Hintergrundberichten sowie Rezensionen von Sachbüchern und Audiobüchern. Als Videoproduzent und Blogger unter dem Pseudonym Writing Bull, beschäftigt er sich auf Twitch, Youtube & Co. vor allem mit Strategiespielen wie XCOM, Civilization oder Total War.

So kann der Spieler Werbemaskottchen anheuern und die Kundschaft gezielt von den fremden Restaurants weglocken. Oder man heuert als Pizza-Pate einige finstere Ganoven an, lässt sie Schaben in den fremden Speisesälen aussetzen oder dort auf andere Weise zündeln.

Entwickler wollen alle Fragen beantworten

Im Mittelpunkt des Streams sollen aber die Live-Zuschauer im Twitch-Chat stehen. Die Veranstalter wollen nach Möglichkeit alle Fragen direkt beantworten. Die Zuschauer können die Entwickler entweder schriftlich im Chat löchern oder ihre Fragen über den Teamspeak-Server von Writing Bulls Community-Forum mündlich loswerden.

Bereits am Wochenende haben Entwickler und YouTuber ein gemeinsames Crashkurs-Video zu Pizza Connection 3 veröffentlicht. Darin zeigen sie alle wichtigen Features und Spielmechaniken im Bild. Zudem gibt Game Designer Stephan Wirth exklusive ProGamer-Tipps aus Entwicklersicht. Weitere Gameplay-Videos, die in der Zusammenarbeit mit dem Studio entstanden sind, finden sich in der Youtube-Playlist.

Vorabtest & Gewinnspiel

GameStar hat weltexklusiv den ersten Vorab-Test zu Pizza Connection 3 mit Wertungstendenz veröffentlicht. Zudem veranstalten wir derzeit gemeinsam mit Publisher Assemble ein Gewinnspiel, bei dem die Leser Keys für die Vollcersion der Wirtschaftssimulation bekommen können.

