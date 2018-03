Pizza Connection 3 - Publisher Assemble backt Weltrekord-Pizza

Eine gute italienische Pizza besitzt einen dünnen Boden und geht sparsam mit dem Belag um. Für Pizza Connection 3 wurde diese Regel »ein wenig« aufgebrochen. Satte 111 Käsesorten vereinte eine Pizza am vergangenen Donnerstag in einem Berliner Lokal. Damit wollte Publisher Assemble in Zusammenarbeit mit Pizza.de auf die bald stattfindende Veröffentlichung der Wirtschaftssimulation aufmerksam machen.

Guinness-Weltrekord

Die 50. eingeladenen Testesser durften das Käse-Monstrum nicht nur verzehren, sondern wurden auch Zeugen eines geglückten Weltrekord-Versuches. Eine Rekordrichterin von Guinness World Records war anwesend und konnte den Veranstaltern am Ende eine Urkunde übergeben.

Zuvor schaffte eine US-amerikanische-Pizzeria in Portland vor einem Jahr, 101 verschiedenen Käsesorten in eine Pizza zu mischen. Diese Bestmarke wurde nun um zehn weitere Sorten gebrochen.

In wenigen Tagen, am 22. März 2018, erscheint Pizza Connection 3 dann auch offiziell für PC, Mac und Linux. Im Spiel baut man sein eigenes Pizza-Imperium auf und kann mithilfe des Pizza Creator seine eigenen Hefeteig-Kreationen schaffen. Wer will, kann dann vielleicht den Käserekord gleich nachstellen oder sogar nochmal übertreffen.

In unserem exklusiven Vorab-Test für Plus-Abonnenten erfahrt ihr, ob sich die lange Wartezeit auf den dritten Teil gelohnt hat oder ob die Pizza mittlerweile fad schmeckt.