Bereits vor einigen Wochen haben die Entwickler des Freizeitpark-Simulators Planet Coaster angekündigt, an kostenpflichtigen DLC-Paketen zu arbeiten. Nun haben sie parallel zum Update 1.3.3. drei optionalen Download-Kits vorgestellt. Es handelt sich um Go-Kart-Bausätze mit Lizenzen berühmter Filme und Serien:

Zurück in die Zukunft

Der berühmte DeLorean aus dem Film Zurück in die Zukunft wird fügt sich als Miniatur-Version in die bestehende Go-Kart-Bahn im Spiel ein und wird in den drei Ausführungen 1985, 2015 und 1885 verfügbar sein, äquivalent zu den drei Filmen mit Michael J. Fox.

Zusätzlich gibt es ein Logo zum Aufstellen, passende Gebäude als Dekorationen, eine »88 MPH«-Bremsspur und den Flux-Kompensator als Special-Effects.

Knight Rider

Das sprechende Auto K.I.T.T. aus der TV-Serie Knight Rider kann ebenfalls für die Go-Kart-Bahn ins Spiel integriert werden. Auch hier gibt es mehrere Ausführungen des schwarzen Rennautos mit dem roten Leuchtbalken. Wie auch beim Back-to-the-Future-Kit gibt es ebenfalls Logo, Deko-Gebäude, Explosionen und Special Effects.

The Munsters

Als drittes Construction-Kitt steht ein Paket für die etwas älteren TV-Serie The Munsters aus den 60er-Jahren zur Verfügung.

Die Downloads sind zu jeweils für 2,99 Euro auf Steam oder im Frontier Store verfügbar. Wer weitere Fragen zur Verwendung der Construction-Kits hat, findet passende Antworten dazu in der dazu veröffentlichten FAQ der Entwickler.

