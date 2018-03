Offenbar wurde die Existenz von Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3 geleakt. Ein Buchhändler listet den Comic »Plants vs. Zombies: Garden Warfare Volume 2«, welcher laut Beschreibung eine Brücke zwischen den Spielen Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 und 3 schlagen soll:



"Paul Tobin kehrt zurück, um die offizielle Comicbuch-Brücke zwischen den Videospielen PvZ: GW2 und PvZ: GW3 zu schlagen – gemeinsam mit Tim Lattie, der die Illustrierung übernimmt. Gerade dann, als ihr glaubtet, Neighborville sei sicher, bricht der Gartenkrieg wieder aus! Zombies haben übernommen und die Nachbarschafts-Verteidiger Nate, Patrice und ihre furchtlosen Pflanzen zurück auf den Plan gerufen. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt, als ein unverhoffter Held zur Hilfe eilt und das Schicksal von Neighborville auf dem Spiel steht!"

Eine offizielle Ankündigung seitens EA steht noch aus. Auch Entwickler PopCap Games hat bisher keinen dritten Teil angekündigt. Da es sich bei dem Comic aber um ein offizielles Produkt handelt, kann dennoch mit einer Enthüllung in absehbarer Zeit gerechnet werden, beispielsweise auf dem EA Play-Event. Dieses findet inzwischen jährlich vor der E3 statt und ist 2018 auf den Zeitraum vom 9. bis zum 11. Juni angesetzt. Dort wird es auch Neuigkeiten zum diesjährigen Battlefield geben.