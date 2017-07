Playerunknown's Battlegrounds - Exklusiver Streaming-Deal mit Facebook

Die Macher des überaus erfolgreichen Battle-Royale-Shooters Playerunknown's Battlegrounds kündigen eine exklusive Streaming-Partnerschaft mit Facebook an. Der Medienkonzern versucht seit einiger Zeit, mit Livestreaming, unter anderem im Spielekontext, neue Zielgruppen anzusprechen. Am 10. Juli um 7 Uhr Pacific Time (also 4 Uhr Nachts am 11. Juli unserer Zeit) startet die exklusive Zusammenarbeit mit dem Entwickler Bluehole zu PUBG.

Gegenüber dem Magazin Polygon erklärt Leo Olebe, Facebooks Director of Global Games Partnerships, dass er und seine Kollegen natürlich selbstredend alle große Fans des Spiels seien und den Survival-Shooter seit dem Start der Early-Access-Phase auf Steam spielen würden. Daher habe man sich dazu entschieden, die Entwickler von Bluehole direkt anzusprechen und anzufragen, ob man nicht gemeinsam »etwas cooles« organisieren könne:

"Original-Zitat: Just as Playerunknown’s Battlegrounds came out we just started playing it in the office. You might spend 20 minutes hiding behind a rock just to get shot in the head. But it’s just such a blast. ... Just like everybody else, we fell in love with it. ... We reached out [to the developer, Bluehole] and said, ‘Hey is there something cool that we can do together?’"