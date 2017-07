Der Reddit-Nutzer DevinWatson hat den jüngsten Patch für Playerunknown's Battlegrounds unter die Lupe genommen - und ist dabei auf mehr als 50 bisher unbekannte kosmetische Gegenstände gestoßen. Waffen-Skins befanden sich darunter zwar nicht, dafür verstecken sich im Quellcode des Spiels reichlich neue Möglichkeiten zum Ausrüsten der eigenen Spielfigur mit Kleidung.

Was es mit den Gegenständen auf sich hat, ist allerdings unklar. Einige erwecken den Anschein, lediglich testweise in den Code eingebaut worden zu sein. Dass die Entwickler eine futuristische Ganzkörper-Rüstung für eine passende Erweiterung der Spielinhalte halten, darf jedenfalls stark angezweifelt werden - zumal sie ohnehin nur ein Standard-Asset aus der Unreal Engine 4 zu sein scheint, auf der Playerunknown's Battlegrounds basiert.

Auch der Apfel macht eher weniger Sinn, da es im Spiel kein Hunger-System gibt. Möglicherweise ist er aber wie die Energy-Drinks als Booster oder zur Mini-Heilung gedacht - wenn er überhaupt wieder implementiert wird. In der Alpha-Version handelte es sich dabei noch um einen Wurfgegenstand für die Lobby.

Neue Rucksack-Designs

Fraglich also, ob die gezeigten Dinge jemals ihren Weg in den Battle-Royale-Shooter finden. Einige sind allerdings durchaus interessant. Die an das Mad-Max-Universum erinnernde Rüstung mit stacheligem Schulterteil etwa oder die neuen Rucksack-Designs.

Playerunknown's Battlegrounds wird gegen Ende Juli 2017 wieder um neue Inhalte erweitert - dann steht der nächste Monatspatch an. Gerade erst wurde ein weiterer der wöchentlichen Patches mit Fehlerbehebungen und Optimierungen veröffentlicht. Ende 2017 soll das Early-Access-Spiel dann fertig sein.

Auch interessant: So sieht die kommende Wüsten-Map für PUBG aus

