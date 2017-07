Woche um Woche gibt es neue Erfolgsmeldungen zu Playerunknown's Battlegrounds, der Shooter ist nicht mehr Thron der Steam-Verkaufscharts wegzudenken. Und am vergangenen Wochenende hat der Battle-Royale-Titel den nächsten Meilenstein erreicht: Platz 2 bei der Zahl gleichzeitig aktiver Spieler, Counter-Strike: Global Offensive wurde auf den dritten Platz verbannt.

For a brief moment tonight, @PUBATTLEGROUNDS had more players online than @csgo_dev! Thank you one and all <3 pic.twitter.com/BYN7qdSTgB