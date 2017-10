Ein interessanter Indikator für die Beliebtheit eines Spieles sind die südkoreanischen Internetcafés. Diese gehören zur festen Videospielkultur im asiatischen Land und eignen sich durchaus als alternative Chartliste der meistgespielten Titel.

Aktuell kann Playerunknown's Battlegrounds den obersten Platz für sich beanspruchen. 24,28 Prozent der Zeit in Internetcafés verbringen die Südkoreaner mit dem Battle-Royale-Hit. Damit wird League of Legends, das einem Anteil von 23,62 Prozent für sich verbucht, übertrumpft. Auf Platz drei landet Blizzards Helden-Shooter Overwatch mit 13,73 Prozent. Diese Zahlen stammen von der koreanischen Seite Gametrics (via VG247).

Neuer Rekord auf Steam: PUBG erreicht mehr als zwei Millionen gleichzeitig aktive Spieler

MMO mit Allzeit-Rekord

League of Legends wurde in der Vergangenheit immer mal wieder vom ersten Platz verdrängt. Im Juni 2016 war kurzzeitig Overwatch der beliebteste Titel, bevor Riots MOBA wieder die Führung übernahm. Den Rekord für die längste Zeit auf Platz eins hält das koreanische MMO Blade & Soul. Es war 203 Wochen in Folge das meistgespielte Spiel in koreanischen Internetcafés.

PUBG-Entwickler Bluehole stammt ebenfalls aus Südkorea und hat damit nach fünf Jahren wieder ein heimisches Spiel auf den vordersten Platz katapultiert.