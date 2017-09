Erst gestern haben wir darüber berichtet, dass Playerunknown's Battlegrounds schon nächste Woche ein neues Update erhalten wird. Zu den Neuerungen des kommenden Patchs gehört auch eine neue Waffe und welche das ist, hat Brendan »Playerunknown« Greene heute via Twitter bekannt gegeben:

So soll uns künftig die Mini-14 bei der Jagd nach dem Chicken Dinner zur Verfügung stehen. Das halbautomatische Selbstladergewehr wird voraussichtlich nicht nur in Air Drops, sondern wie alle Standardwaffen überall auf der Insel Erangel zu feinden sein.

New @PUBATTLEGROUNDS weapon alert!



After next week's update, Mini-14 will be available all over the island of Erangel. #ThisIsBattleRoyale pic.twitter.com/ujjcyxYiLo