Seit Beginn der Early-Access-Phase von Playerunknown's Battlegrounds kämpfen Millionen von Spielern nur auf einer einzigen Karte um die heiß begehrten Chicken Dinner. Es wird also höchste Zeit, dass uns das Entwickler-Team von Bluehole endlich die neue Wüsten-Map zur Verfügung stellt. Was genau uns auf der bislang nur »Desert Map« genannten Karte erwartet, können wir uns nun auf einigen neuen Bildern anschauen.

Brendan »Playerunknown« Greene hat via Twitter fünf aktuelle Work-In-Progress-Screenshots veröffentlicht, auf denen unter anderem ein Gefängnis, eine große Stadt mit einem Sportstadion und zehnstöckige Gebäude zu sehen sind.

The team at our office in Madison have been working hard on our new desert map, and today I am excited to share some new WIP screenshots of this new terrain... pic.twitter.com/J2Dm21715p