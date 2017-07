Playerunknown's Battlegrounds - Neue Spieler-Animationen vorgestellt

Bereits seit einigen Monaten warten PUBG-Spieler auf das neue Animations-System, das viele neue Bewegungsabläufe möglich machen soll. Der Entwickler Bluehole zeigte bereits vor Monaten frühe Motion-Capture-Aufnahmen und später Ingame-Beispiele der neuen Animationen.

Das System ermöglicht unter anderem das Klettern über Zäune und Mauern, Rollen über die Motorhauben von Autos oder Hechtsprünge aus dem Fenster. Jetzt hat Brendan »Playerunknown« Greene via Twitter auch eine Art Hechtrolle vorgestellt. Dabei geht die Spielfigur aus einer aufrechten Bewegung in die liegende Position über. Die Rolle dürfte also gut geeignet sein, um im Notfall schneller in Deckung zu gehen:

Here's a WIP preview of some new animations @_psmk_ has been working on for @PUBATTLEGROUNDS pic.twitter.com/VlAT4M3ib5 — PLAYERUNKNOWN (@PLAYERUNKNOWN) July 31, 2017

Playerunknown's Battlegrounds soll bis zum Release außerdem eine ganze Reihe weiterer Spieleranimationen erhalten. Geplant sind Bewegungen für Nahkampf-Takedowns sowie Trink- und Heilungsanimationen.

Wer Items wie Medkits oder Energy Drinks verwendet, soll auch entsprechende Spuren in der Umgebung hinterlassen. Anhand von blutigem Verbandszeug oder leeren Dosen soll man dann die Fährte von anderen Spielern aufnehmen können.

Vor allem die neuen Kletteranimationen dürften spielerisch starke Auswirkungen haben. Bisher konnte man z.B. die meisten Gebäude nur durch Türen verlassen und musste sogar kleinere Hindernisse umgehen.

Die neuen Bewegungen eröffnen eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie durch Fenster oder auf mannshohe Container zu klettern. Wann genau die Animationen veröffentlicht werden, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Mit dem nächsten Monats-Update am 3. August 2017, wird das neue Mk 14 Enhanced Battle Rifle als neue Waffe ins Spiel aufgenommen. Außerdem ist ein First-Person-Only-Modus geplant.