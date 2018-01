Im aktuellsten Patch von PUBG wird die Wartephase vor Matchbeginn verändert. Wo bisher im Prinzip alle 100 Spieler vor dem Match auf der Spawn-Insel, beziehungsweise im Gefängnis starteten, um auf den Transport ins Startflugzeug zu warten, soll die Verteilung der Leute jetzt weitläufiger erfolgen.

Entwickler Bluehole experimentiert mit verschiedenen Spawns, um die Server-Belastung zu reduzieren, die entsteht, wenn man alle Spieler auf winziger Fläche miteinander interagieren lässt. Auch Waffen wurden im Pre-Match-Bereich entfernt.

In der offiziellen Steam-Ankündigung zu Update 3 heißt es:

"Im letzten Patch haben wir Server- und Client-Performance verbessert, indem wir die Sichtdistanz regulierten, während sich die Spieler in der Luft befinden. Im aktuellen Patch verteilen wir die Pre-Match-Startpositionen weitläufiger. Vorher sind alle Leute im Prinzip an derselben Stelle gestartet, um auf den Beginn des Matches zu warten. All die Interaktionen zwischen Spielern in so einem kleinen Areal gingen stark zu Lasten der Server-Performance. "