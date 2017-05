Playerunknown's Battlegrounds - Rangliste wird am Mittwoch zurückgesetzt

Die Bestenlisten in Playerunknown's Battlegrounds werden zum ersten Mal zurückgesetzt: Am 31. Mai 2017 um 10:00 Uhr löscht Bluehole Studio alle bisher gesammelten Statistiken der einzelnen Accounts. Mit den komplett zurückgesetzten Daten geht es dann am 1. Juni 2017 ab 9:00 Uhr in eine neue Runde.

Dass die Leaderboards im Spiel regelmäßig zurückgesetzt werden würden, hatten die Entwickler bereits im Vorfeld angekündigt. Aktuell ist ein monatlicher Wipe der Rangliste geplant. Ob es am Ende jeder Runde Belohnungen für die jeweils Bestplatzierten geben wird, ist allerdings noch offen.

@ghilkn111 The wipe tomorrow will clear all character rankings & statistics. — PLAY BATTLEGROUNDS (@PUBATTLEGROUNDS) May 30, 2017

Ihre bisher gesammelten und erspielten kosmetischen Gegenstände und Kleidungsstücke dürfen die Spieler übrigens behalten. Die werden erst zum finalen Release von Playerunknown's Battlegrounds wieder gelöscht. Momentan befindet sich der Battle-Royale-Shooter noch in der Early-Access-Phase.

