Bei den durchschnittlich aktiven Spielern hängt Playerunknown's Battlegrounds schon seit Wochen alles meilenweit ab, was nicht Dota 2 oder Counter-Strike: Global Offensive heißt. Zum Zeitpunkt dieses Artikels spielen beispielsweise 210.932 Leute PUBG, dahinter steht weit abgeschlagen auf Platz 4 H1Z1: King of the Kill mit 104.949 Spielern. Dota 2 behält mit 475.000 Spielern zwar den Spitzenplatz, allerdings erringt die Battle-Royale-Hatz jetzt einen weiteren Meilenstein: Es überholt GTA Online im sogenannten All-Time-Peak.

Im absolut erfolgreichsten Moment (dem All-Time-Peak) spielten weltweit 360.761 Leute gleichzeitig via Steam Grand Theft Auto 5. Das geschah im April 2015, also ziemlich genau zum PC-Release des Open-World-Meisterwerks. Im Juli 2017 übertrumpft PUBG diese Zahl mit 382.561 gleichzeitig aktiven Spielern. Mit dieser Zahl verdrängt es Rockstars Platzhirsch von Platz 4 der erfolgreichsten Steam-Spiele.

Again, your support of @PUBATTLEGROUNDS astounds me! We just surpassed GTAV & achieved the 4th highest peak player count on @steam_games <3 pic.twitter.com/UGtSJX3GYR