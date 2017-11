Lange wurde es versprochen, jetzt ist die neue Klettermechanikauf den Testservern von Playerunknown's Battlegrounds verfügbar. Und die Community zeigt, warum das Feature so lange gefordert wurde. Im Netz finden sich schon zahlreiche Videos mit den neuen Anwendungsmöglichkeiten für das überarbeitete Klettern und Hüpfen.

So demonstriert der Streamer »Mista«, wie man die unbeliebten Badezimmer-Camper nun umgehen kann. Die Baderäume waren zuvor meist nur durch eine Tür betretbar - mit der neuen Klettermechanik passt der Spieler aber scheinbar durch das Mini-Fenster und überrascht seinen ahnungslosen Gegner. Da PUBG besonders für seine Physik-Glitches bekannt ist, könnte es sich dabei aber um einen Bug halten.

Einen Bug zeigt aber wohl eindeutig folgendes Reddit-Video. Bluehole hat also noch einiges an Arbeit vor sich, ehe die neue Klettermechanik so richtig rund läuft.

Im nächsten Clip erreicht »Shroud« ein bisher unerreichbares Gebäude durch einiges herumprobieren. Spieler müssen nun also noch vorsichtiger sein und jeden Winkel doppelt und dreifach checken.

Das beweist auch das Video von »Cody B«. Während eines Gefechts in einer Lagerhalle klettert er auf einige Kisten und verschafft sich dadurch den entscheidenden Vorteil.

Neben dem Vaulting-System wurde mit Patch 1.0 auch die Fahrphysik überarbeitet, neue Funktionen für Zoom-Optiken eingeführt und die Ballistik angepasst, die besonders Weitschüsse stärker beeinflusst.

