Seit Monaten kündigen die Entwickler von Bluehole neue Kletter- und Sprung-Animationen für den Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds an. Diese Woche hätte das sogenannte Vaulting-System gemeinsam mit der PC-Version 1.0 endlich auf die offiziellen Test-Server gespielt werden sollen, doch daraus wird erstmal nichts.

Wie die Entwickler per Twitter bekannt gegeben haben, muss der Testlauf verschoben werden. Offenbar laufen die Testserver aktuell noch nicht stabil genug, um den absehbaren Ansturm auf die erstmals spielbare Version 1.0 von PUBG auszuhalten.

Therefore we feel that we have to delay the first test schedule for PC 1.0 to allow for a smooth testing of the new features and content.