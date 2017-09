Playerunknown's Battlegrounds - Über 1,3 Millionen gleichzeitige Spieler, neuer Rekord auf Steam

Dota 2 ist nicht länger das Spiel, das den Rekord für die meisten gleichzeitigen Spieler hält. Playerunknown's Battleground hat am Samstag den Rekord gebrochen und verzeichnete unglaubliche 1.348.374 Millionen gleichzeitige Spieler. Der bisherige Rekord von Dota 2 lag bei 1.291.328 Millionen Nutzern.

Der Battle-Royal-Shooter war erst das zweite Spiel das überhaupt die magische Marke von einer Million aktiver Spieler durchbrechen konnte. Die Frage ist nun wie viele Spieler PUBG noch auf sich vereinen wird und wie sehr man den Rekord ausbauen kann. Noch scheint kein Ende des Hypes um das Spiel in Sicht. Die Entwickler freuen sich entsprechend über den Erfolg und teilen dies auf Twitter mit.

Highest peak player count on @steam_games! A sincere thank you to all our players & the amazing @PUBATTLEGROUNDS team I get to work with! GG pic.twitter.com/z8V2rdmQmm