PlayStation 3 - Produktion der Konsole jetzt offiziell eingestellt

Sony läutet das Ende einer Ära ein: Nach 11 Jahren wird die Produktion der PlayStation 3 in Japan eingestellt. Bereits im März wurde angekündigt, dass man die Auslieferung stoppen wolle, jetzt setzt der Konzern der offiziellen, japanischen PlayStation-Seite zufolge das Vorhaben in die Tat um. Das betrifft zumindest das in Japan hergestellte 500GB-Modell der PS3 – wie es mit der Produktion innerhalb Europas aussieht, bleibt vorerst noch unklar. Da die Produktion für Nordamerika aber schon 2016 beendet wurde, dürfte es wohl das Finale der Konsole gewesen sein. (via: Gematsu)

Das Ende der siebten Generation

Fest steht, dass das durch die PS4 abgelöste Gerät langsam, aber sicher aus den Regalen verschwinden wird. Immerhin kam die PS3 schon am 11. November 2006 in Japan auf den Markt und wurde am 23. März 2007 auch bei uns gelauncht. Seitdem wurden weltweit über 80 Millionen Einheiten abgesetzt. In Japan sollen allerdings immer noch durchschnittlich 300 bis 400 PS3-Geräte pro Woche verkauft werden.

Es ist das Ende der siebten Konsolen-Generation, die aus Nintendo Wii, PS3 und Xbox 360 bestand. Microsoft hatte die Einstellung der Produktion der Xbox 360 im Jahr 2016 offiziell angekündigt. Die PlayStation 3 hatte sich über ihre Blu-ray-Unterstützung, die Einführung des PlayStation Network und über den extrem leistungsstarken, aber ebenso komplizierten Cell-Chip definiert.

