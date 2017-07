Playstation 4 Pro + Prey + Horizon: Zero Dawn + WipeOut nur 399€ - Angebote bei Saturn

Saturn feiert ein Sommer-Festival, bietet aber reduzierte Technik-Highlights statt Matsch, Bier und laute Musik - es hätte schlimmer kommen können. Vor allem, da mit der Playstation 4 Pro ein interessantes Bundle im Angebot ist: Die PS4 Pro kostet zusammen mit den vier Spielen Horizon Zero Dawn, Prey, Thats You und Wipeout Omega aktuell nur 399€.

Playstation 4 Pro + Horizon Zero Dawn, Prey, Thats You, Wipeout Omega nur 399€

Ambilight, UHD und HDR

Dazu fehlt nur noch der passende UHD-Fernseher? Kein Problem: Der Philips 49PUS7101/12 bietet 49 Zoll Diagonale, UHD-Auflösung und HDR Plus sowie ein dreiseitiges Ambilight für nur 799€. Wer sparen muss findet mit dem Philips 55PUS6101/12 ein Modell mit 55 Zoll und UHD aber ohne HDR und Ambilight für nur 499€.

Philips 49PUS7101/12 49 Zoll UHD-Fernseher mit HDR Plus, Ambilight für nur 799€

Philips 55PUS6101/12 55 Zoll UHD-Fernseher für nur 499€

Vor allem berufstätige Gamer kennen das Dilemma: Der PC oder die Konsole rufen, da steht ein Stapel ungezockter Games aber der Haushalt verlangt ebenfalls Aufmerksamkeit. Warum nicht die Technik für sich arbeiten lassen? Das Saturn Sommer-Technikfestival bietet neben Konsolen und Fernsehern unter anderem auch den Staubsaugerroboter Roomba 980 für 777€...

