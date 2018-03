Gerüchtealarm um die Playstation 5. Videospiel-Journalist Marcus Sellars hat auf Twitter bekannt gegeben, dass einige Third-Party-Entwickler bereits ein Devkit der Playstation 5 besitzen. Devkits sind üblicherweise PCs, die in etwa die Hardwareleistung einer kommenden Konsole spiegeln und den Entwicklern helfen, ihre Spiele für die nächste Generation zu planen. Sie müssen aber nicht immer hundertprozentig mit den tatsächlichen Hardware-Spezifikationen übereinstimmen.

PS5 dev kits went out early this year to third party developers.