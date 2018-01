»Über das Thema Games as a Service brauchst du dir keine Gedanken machen. Playstations Vision ist eine völlig andere«, so lautete ein Tweet, der für einigen Medienrummel sorgte. Schließlich stammte diese Aussage von John Kodera, dem Chef von Sony Interactive Entertainment. Nunja, zumindest angeblich.

Bei dem kürzlich eröffneten Twitter-Account handelt es sich wohl nicht um den echten John Kodera, sondern um einen Betrüger. Twitter hat den Nutzer mittlerweile gesperrt.

Der Account schien zunächst glaubwürdig, da einige hochrangige Playstation-Mitarbeiter wie Shuhei Yoshida ihm folgten und seine Postings teilweise sogar retweeteten.

Nicht nur Twitter kam dem Betrüger auf die Schliche. Die Seite Germatsu stellte die Hochstapelei ebenfalls fest und schrieb Yoshida an, ob er die Zusammenhänge aufklären kann. Bisher hat sich der Präsident der Sony Worldwide Studios noch nicht dazu geäußert.

The John Kodera (President & CEO of Sony Interactive Entertainment) Twitter account @tsuyoshikodera may not have been legit, despite being followed by some @PlayStation accounts and retweeted by @yosp. It is now suspended. Shuhei, can you confirm whether the account was a hoax?