Pokémon Go - Arenen sind wieder offen

Die Arenen im Mobile-Spiel Pokémon Go sind ab sofort geöffnet. Das hat der Entwickler Niantic jetzt offiziell via Twitter bekannt gegeben.

Erst vor kurzem hatte das Team die Updates 0.67.1 für Android und 1.37.1 für iOS veröffentlicht, in deren Zuge umfassend überarbeitet wurden, um das neue Motivationssystem einzuführen. Aufgrund des Umbaus waren die Arenen jedoch zunächst geschlossen, sodass die ebenfalls neu eingeführten Raids zunächst nicht möglich waren.

Gyms are now available! Visit your nearest Gym and collect your first Gym Badge. pic.twitter.com/QPshUM8QKj