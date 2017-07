Pokémon GO - Geburtstagsevent löst Shitstorm aus, Subbreddit musste geschlossen werden

Zum einjährigen Jubiläum von Pokémon GO gibt es einen Geburtstagsevent im Spiel. Zu diesem Anlass spendiert Niantic dem Maskottchen Pikachu einen neuen Hut. Wie bereits zu Weihnachten und Sylvester kann eine weitere Variante des gelben Taschenmonsters mit der zeitlich limitierten Kopfbedeckung entdeckt werden. Diesmal trägt das Pokémon die Baseball-Cap des Protagonisten Ash.

Die Fans des Spiels scheinen darüber nicht besonders erfreut. Die Tatsache, dass Niantic selbst zum Geburtstag des Spiels nichts interessanteres zu bieten hat als das dritte Mal einen Hut zu präsentieren, stößt auf wenig Gegenliebe. Im Subreddit zum Spiel /r/pokemongo ist die Diskussion so stark eskaliert, dass die Moderatoren das Forum in eine Art »Panikmodus« versetzt und kurzzeitig geschlossen haben.

Dort heißt es zur Begründung:

"Wir verstehen ja, dass die Menschen nicht zufrieden sind mit der Ankündigung des Geburtstagsevents, aber wir brauchen nicht Tausende von Postings innerhalb einer Stunde, die sich alle über das gleiche Thema beschweren. Wir sind NICHT Niantic, auch wir können an dieser Situation nichts ändern.



Original-Zitat: We understand that people are not happy with the anniversary announcement, but we do not need 1000s of posts within an hour all saying the same thing. We are NOT Niantic, however, and we cannot do anything about it ourselves."