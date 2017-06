Pokémon Go - Großes Geburtstags-Event angekündigt

Das weltweit sehr erfolgreiche Mobile-Spiel Pokémon Go feiert seinen ersten Geburtstag. Passend dazu hat der Entwickler Niantic jetzt große Feierlichkeiten angekündigt.

Dazu beginnt am 3. Juli 2017 ein Ingame-Event zur Sonnenwende. Das umfasst unter anderem einige Pokémon des Typs Feuer sowie Eis, riesige XP-Boni für das gezielte Werfen von Pokébällen sowie reduzierte Lucky Eggs im In-Game-Shop.

In den nächsten Wochen und Monaten sollen weitere neue Features für Pokémon Go folgen, die sich laut Niantic auf das kooperative Element des Spiels fokussieren werden. Um die besagten Funktionen vorzubereiten, werden die Gyms vorübergehend geschlossen.

Großes Event in Chicago

Neben dem Ingame-Ereignis wird es aber auch ein großes Event in der realen Welt geben. Das findet am 22. Juli 2017 in der Innenstadt von Chicago statt - genauer gesagt im Grant Park. Außerdem sollen von Juni bis September verschiedene Events in Unibail-Rodamco-Shopping-Centern in ganz Europa abgehalten werden. Spieler hierzulande werden also nicht vergessen. Konkrete Details diesbezüglich sind allerdings noch nicht bekannt. Und in Japan wird der »Pikachu Outbreak« stattfinden.

Passend dazu: Pokémon Go - Legendäre Pokémon & Trainerkämpfe für Sommer 2017 bestätigt

Pokémon GO - Die skurrilsten Pokémon-Fundorte ansehen